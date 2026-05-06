Região Metropolitana de Coimbra

Operacionais da Região de Coimbra participam em exercício europeu

06 de maio de 2026 às 07 h45
Exercício junta 700 operacionais de seis países | Fotografia: BV Condeixa
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Dez elementos dos bombeiros voluntários de Condeixa e Montemor-o-Velho e do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra (CSR-EPCRC) estão a participar no exercício europeu de proteção civil PT EU MODEX 2026, que decorre desde ontem e até amanhã, no município de Viseu.
A ação decorre em formato LIVEX (Live Exercise), com meios reais no terreno e simulação de cenários operacionais.
As duas corporações do distrito estão presentes com duas viaturas e dois elementos cada – entre os quais os comandantes Joaquim Carraco e Tiago Picão, de Montemor-o-Velho e Condeixa, respetivamente.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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