Operacionais da Região de Coimbra participam em exercício europeu

Dez elementos dos bombeiros voluntários de Condeixa e Montemor-o-Velho e do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra (CSR-EPCRC) estão a participar no exercício europeu de proteção civil PT EU MODEX 2026, que decorre desde ontem e até amanhã, no município de Viseu.

A ação decorre em formato LIVEX (Live Exercise), com meios reais no terreno e simulação de cenários operacionais.

As duas corporações do distrito estão presentes com duas viaturas e dois elementos cada – entre os quais os comandantes Joaquim Carraco e Tiago Picão, de Montemor-o-Velho e Condeixa, respetivamente.

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