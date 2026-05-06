Avenida Elísio de Moura pode ficar até sem 47 árvores

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A avenida Elísio de Moura vai ficar sem 47 árvores.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o executivo municipal esclareceu, com base num parecer técnico realizado pela Universidade de Coimbra, que as árvores terão que ser abatidas por “incompatibilidade estrutural da espécie com as condições do subsolo, que impedem o desenvolvimento normal das raízes”.

A autarquia não refere o número de árvores que serão abatidas, mas, segundo Miguel Dias, poderão ser até 47 os pinheiros-mansos a serem retirados. Nesta fase ainda não está definido se serão apenas retirados os exemplares do separador central ou se também as árvores da parte lateral da via.

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