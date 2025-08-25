GIAV da Beira Serra apoiou 57 vítimas de violência doméstica em 12 meses

No primeiro ano de atividade, o Gabinete Intermunicipal de Apoio à Vítima (GIAV) da Beira Serra, que tem como entidade coordenada a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra (ADIBER), efetuou 440 atendimentos, tendo apoiado, de forma direta, 57 vítimas de violência doméstica. No mesmo período, anunciou a ADIBER, “foram realizadas 98 ações de sensibilização, abrangendo 1978 participantes, com idades compreendidas entre os 3 e os 66 anos, e distribuídos cerca de 2600 materiais informativos”.

O gabinete tem como principal desígnio “a prevenção e o combate à violência doméstica, assim como a promoção de uma sociedade mais justa, informada e igualitária”.

