Septuagenário em estado grave após colisão

Colisão aconteceu ao início da manhã de ontem, em Vila Nova do Ceira

Um homem de 70 anos ficou em estado grave, após uma colisão registada na manhã de ontem, que envolveu uma bicicleta e uma viatura ligeira de mercadorias, em Góis, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS Nuno Cunha, adjunto dos bombeiros voluntários locais.

À chegada dos operacionais, a vítima – que conduzia o veículo de suas rodas – “encontrava-se inconsciente, deitada no chão e com suspeitas de traumatismo craniano e fratura num membro inferior”, precisou o responsável.

O acidente, continuou, “foi mesmo à porta da casa” do ciclista ferido. “Suspeita-se que tenha saído e não tenha visto a carrinha”, acrescentou Nuno Cunha, adiantando que tudo aconteceu numa “estrada estreita”.

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