Góis

Septuagenário em estado grave após colisão

17 de abril de 2026 às 07 h45
Vítima foi transportada inconsciente para os HUC | Fotografia: Arquivo-Pedro Filipe Ramos
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Colisão aconteceu ao início da manhã de ontem, em Vila Nova do Ceira

Um homem de 70 anos ficou em estado grave, após uma colisão registada na manhã de ontem, que envolveu uma bicicleta e uma viatura ligeira de mercadorias, em Góis, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS Nuno Cunha, adjunto dos bombeiros voluntários locais.

À chegada dos operacionais, a vítima – que conduzia o veículo de suas rodas – “encontrava-se inconsciente, deitada no chão e com suspeitas de traumatismo craniano e fratura num membro inferior”, precisou o responsável.

O acidente, continuou, “foi mesmo à porta da casa” do ciclista ferido. “Suspeita-se que tenha saído e não tenha visto a carrinha”, acrescentou Nuno Cunha, adiantando que tudo aconteceu numa “estrada estreita”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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