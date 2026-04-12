Góis promoveu “Caminhada dos Afetos” para alertar sobre maus-tratos na infância

Realizou-se ontem, sábado, na vila de Góis, a “Caminhada dos afetos 2026”, promovida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do concelho. “A atividade surge no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, que se assinala anualmente no mês de abril”, referiu a presidência do organismo, “acrescentando que “tem como objetivo sensibilizar a comunidade para a importância da construção de relações familiares saudáveis”.

O percurso foi feito em ambiente familiar com a participação de quatro dezenas de pessoas de várias faixas etárias que, mais uma vez, se juntaram em torno do lema “Quem ama cuida, nunca maltrata”.