Góis

Góis promoveu “Caminhada dos Afetos” para alertar sobre maus-tratos na infância

12 de abril de 2026 às 12 h24
0 comentário(s)
Iniciativa percorreu todo o perímetro da vila | Foto: CPCJ Góis

Realizou-se ontem, sábado, na vila de Góis, a “Caminhada dos afetos 2026”, promovida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do concelho. “A atividade surge no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, que se assinala anualmente no mês de abril”, referiu a presidência do organismo, “acrescentando que “tem como objetivo sensibilizar a comunidade para a importância da construção de relações familiares saudáveis”.

O percurso foi feito em ambiente familiar com a participação de quatro dezenas de pessoas de várias faixas etárias que, mais uma vez, se juntaram em torno do lema “Quem ama cuida, nunca maltrata”.

 

 

Texto de:António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de abril

Universidade de Coimbra é palco da nova música de Bárbara Bandeira (com vídeo)
12 de abril

Inauguração da Anozero'26 - Bienal de Coimbra (fotogaleria)
12 de abril

O. Hospital vence nos Açores e continua na luta por vaga pela subida à Liga 3
12 de abril

Expofacic distinguida com "Prémio Cinco Estrelas Regiões" pelo quinto ano seguido

Góis

Góis promoveu “Caminhada dos Afetos” para alertar sobre maus-tratos na infância

Proprietários afetados pela “Kristin” apoiados se limparem os seus terrenos

Mau tempo: Secretário de Estado considera necessário priorizar limpeza da floresta