Oliveira do HospitalRegião Metropolitana de Coimbra

Mau tempo: Estrada em Oliveira do Hospital colapsa

29 de abril de 2026 às 17 h18
Via está cortada ao trânsito | Fotografia: Município de Oliveira do Hospital
Agência Lusa
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Agência Lusa

A estrada que liga a aldeia de Chão Sobral aos lugares vizinhos de Parente e Tapadas, na freguesia de Aldeia das Dez, no concelho de Oliveira do Hospital, está cortada à circulação após colapso provocado pelo mau tempo.

O concelho de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, registou entre a madrugada de hoje e o início da tarde mais de duas dezenas de ocorrências provocadas pelo mau tempo, das quais se destacam deslizamentos de terra, que provocaram o colapso da estrada em Chão Sobral.

A trovoada e chuva intensa ocasionaram também deslizamentos de terras junto de cinco habitações naquela mesma localidade, afirmou hoje a Câmara de Oliveira do Hospital, num comunicado enviado à agência Lusa.

 

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Fonte oficial da autarquia confirmou à Lusa que não foram registadas situações de desalojados.

“Sem vítimas a registar até ao momento, foram igualmente assinalados outros deslizamentos na freguesia de Aldeia das Dez, nomeadamente nos acessos entre Vale de Maceira e Chão Sobral, e na estrada que liga Chão Sobral a Parente”, acrescentou o Município.

Foram ainda registados deslizamentos na Estrada Municipal (EM) 514, “uma das principais vias de circulação de pessoas e bens no vale do Alva”, entre Santo António do Alva e o lugar de Outeiro, na União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira.

Também na Estrada Nacional (EN) 230 – “uma das principais vias de ligação da região de Coimbra, através da EN17, à Covilhã” – entre Ponte das Três Entradas e Alvoco das Várzeas, foram registados deslizamentos de terras para o centro da via.

O período de maior intensidade de trovoada foi sentido no concelho entre as 04:00 e as 05:00, enquanto o momento de maior pluviosidade ocorreu entre as 05:00 e as 07:00, tendo sido a zona sul do concelho o ponto mais afetado pela precipitação, com destaque para as freguesias do vale do Alva.

“No terreno desde o início da manhã, em prontidão e a desenvolver esforços para o restabelecimento da normalidade com a maior brevidade possível, encontram-se operacionais do Serviço Municipal de Proteção Civil, dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital e da GNR, apoiados por uma dezena de viaturas, e por elementos das freguesias de Aldeia das Dez, Penalva de Alva e São Sebastião da Feira e Alvoco das Várzeas”, acrescentou a autarquia.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, o concelho vive “de problema em problema”.

“Temos que estar próximos das populações e repor a normalidade da circulação e a segurança e perceber que a gestão de riscos e a proteção de pessoas e bens são grandes prioridades”, defendeu, citado no comunicado.

Para tal, “são necessários mais recursos e mais meios financeiros”.

O município de Oliveira do Hospital tem vindo a ser afetado pelas condições meteorológicas adversa desde o início do ano, nomeadamente pela depressão Kristin e fenómenos subsequentes.

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