Região Metropolitana de Coimbra

AGIT e Metro Mondego lançam campanha de apelo à utilização do cartão Move-C (com vídeo)

11 de junho de 2026 às 17 h36
Fotografia: Arquivo
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Agência para a Gestão Integrada de Transportes (AGIT) e a Metro Mondego divulgaram hoje o vídeo “Move-C. Mova-se para todo o lado!”, com o objetivo de reforçar a aposta na mobilidade integrada na Região Metropolitana de Coimbra.

O vídeo tem como objetivo sensibilizar os cidadãos para “uma nova forma de utilizar os transportes públicos: mais simples, integrada, sustentável e acessível”.

Segundo os operadores, “mais do que um cartão, o Move-C representa uma nova experiência de mobilidade, concebida para responder às necessidades diárias de quem vive, trabalha, estuda ou visita a região”.

Atualmente, o sistema Move-C integra os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) e o Metrobus, operado pela Metro Mondego. Os municípios e os agentes têm a intenção de, em breve, alargar a integração à Busway, responsável pelo Serviço de Transporte Público da CIM-RC, e à CP – Comboios de Portugal.

 

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