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Epto Rodas Fest foi mostrar-se a Coimbra

13 de junho de 2026 às 08 h30
Festival foi apresentado na praça 8 de Maio | Fotografia: A.C.M.
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Evento, que se realiza nos dias 20 e 21 de junho no recinto da feira de Oliveira do Hospital, apresentou-se ontem em Coimbra, tentando atrair mais interessados e curiosos.

 

O Epto Rodas Fest veio ontem mostrar-se a Coimbra. O evento ligado ao automobilismo está marcado para o fim de semana de 20 e 21 de junho e já tinha sido apresentado em Viseu. Estas apresentações fazem parte de uma estratégia da escola Eptoliva, organizadora do evento, e dos municípios de Oliveira de Hospital e Tábua para divulgarem a iniciativa além das fronteiras dos dois concelhos.

O presidente da direção da Eptoliva, Daniel Dinis Costa, frisou que o Epto Rodas Fest é, para além do evento ligado aos automóveis, uma iniciativa também enriquecedora do ponto de vista académico.

“Este é um evento que mobiliza toda a escola. É uma atividade para todos os estudantes e é feito por eles”, disse.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

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