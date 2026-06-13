Epto Rodas Fest foi mostrar-se a Coimbra

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Evento, que se realiza nos dias 20 e 21 de junho no recinto da feira de Oliveira do Hospital, apresentou-se ontem em Coimbra, tentando atrair mais interessados e curiosos.

O Epto Rodas Fest veio ontem mostrar-se a Coimbra. O evento ligado ao automobilismo está marcado para o fim de semana de 20 e 21 de junho e já tinha sido apresentado em Viseu. Estas apresentações fazem parte de uma estratégia da escola Eptoliva, organizadora do evento, e dos municípios de Oliveira de Hospital e Tábua para divulgarem a iniciativa além das fronteiras dos dois concelhos.

O presidente da direção da Eptoliva, Daniel Dinis Costa, frisou que o Epto Rodas Fest é, para além do evento ligado aos automóveis, uma iniciativa também enriquecedora do ponto de vista académico.

“Este é um evento que mobiliza toda a escola. É uma atividade para todos os estudantes e é feito por eles”, disse.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS