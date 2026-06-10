Montemor-o-VelhoRegião Metropolitana de Coimbra

Ferido grave após despiste em Seixo de Gatões

10 de junho de 2026 às 17 h04
Fotografia: DR
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Uma pessoa sofreu hoje ferimentos considerados graves na sequência de um despiste de uma viatura ligeira. Aconteceu em Seixo de Gatões, no concelho de Montemor-o-Velho.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, “tratou-se de um despiste de uma viatura ligeira”. De acordo com a mesma fonte, “o acidente resultou num ferido considerado grave que foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra”.

Com alerta pelas 09H37, no local estiveram 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho.

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