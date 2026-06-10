Montemor-o-VelhoRegião Metropolitana de Coimbra
Ferido grave após despiste em Seixo de Gatões
Fotografia: DR
Uma pessoa sofreu hoje ferimentos considerados graves na sequência de um despiste de uma viatura ligeira. Aconteceu em Seixo de Gatões, no concelho de Montemor-o-Velho.
Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, “tratou-se de um despiste de uma viatura ligeira”. De acordo com a mesma fonte, “o acidente resultou num ferido considerado grave que foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra”.
Com alerta pelas 09H37, no local estiveram 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho.