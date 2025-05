Coimbra recebe evento que une o vinho ao queijo e que promove produtos regionais

O Convento São Francisco (CSF), em Coimbra, vai receber em junho um evento que, pela primeira vez, une o vinho e o queijo, promovendo a valorização de produtos com Denominação de Origem Controlada e Protegida da região.

Intitulado “Prove Vinho & Queijo”, este é “o primeiro evento a juntar duas temáticas tão queridas aos portugueses, entre os dias 20 e 22 de junho”, revelou hoje o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, Jorge Brito.

A iniciativa “será a evocação de produtos que são mais do que alimentares, que fazem parte do ADN” português, na qual se unem pela primeira vez o PROVERE (Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos) do vinho e o PROVERE do queijo.

“Esta é oportunidade para dinamizar o turismo, o intercâmbio cultural, promover os produtos, mas também fortalecer a cooperação intermunicipal”, sublinhou Jorge Brito.

A ideia é a de que o evento, a partir de 2026, seja itinerante, promovido por diferentes Comunidades Intermunicipais num exercício de governança coletiva, sendo Viseu o destino previsto para o “Prove Vinho & Queijo” do próximo ano.

No Convento São Francisco, estarão presentes 20 produtores de queijo, com Denominação de Origem Protegida (DOP) da Serra da Estrela, Beira Baixa e do Rabaçal, e 30 produtores de vinho, com Denominação de Origem Controlada (DOC) da Bairrada, Dão e Beira Interior.

Para o presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, Pedro Soares, uma das vantagens do evento é chamar a atenção para os produtos DOC produzidos na região Centro de Portugal.

Os produtos com Denominação de Origem Controlada garantem, no caso do vinho, por exemplo, que as uvas foram produzidas naquele território, sendo esta “muitas vezes a única atividade económica da aldeia”, que contribui ainda para “fixar população em territórios de baixa densidade”.

Segundo Paula Fazenda, da InovCluster, um dos objetivos do “Prove Vinho & Queijo” é potenciar o consumo de produtos DOP e dar a conhecer o porquê da diferenciação e a importância destes alimentos.

Entre a oferta do evento, estão ainda cinco ‘stands’ de pão, seis estruturas de ‘snack-bar’ que serão uma mostra da realidade de cada CIM e a promoção de atividades como ‘workshops’ e masterclasses, além de um ‘sunset’ no dia 21, com atuação de DJ.

A iniciativa é de entrada gratuita, sendo necessário adquirir um ‘kit’ composto por uma tábua e um copo de prova, pelo valor de oito euros.

Vai decorrer nos claustros do Convento São Francisco, entre as 17:00 e as 21:00 no dia 20 de junho, entre as 12:00 e as 21:00 do dia seguinte e, no dia 22, entre as 12:00 e as 19:00.