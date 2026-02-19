A circulação na Estrada Municipal 601 (EM601) que dá acesso a Ereira, localidade do concelho de Montemor-o-Velho que esteve isolada vários dias devido às cheias, foi restabelecida, adiantou ontem à noite a autarquia.

“Foi reaberta à circulação a Estrada Municipal 601, no troço entre a Ponte de Verride e a Ereira. Esta reabertura permite restabelecer a ligação por via terrestre à localidade, após vários dias de condicionamento”, pode ler-se na nota na rede social Facebook da autarquia de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra.

A Câmara de Montemor-o-Velho recomendou, ainda assim, uma “condução prudente”, realçando que podem “existir zonas com sujidade ou piso irregular”.

“Consulte sempre o mapa atualizado das vias condicionadas antes de se deslocar: https://www.google.com/maps/d/u/2/edit…”, indicou ainda na mesma nota.

A localidade de Ereira esteve isolada por via terrestre vários dias devido às cheias no vale do Mondego, sendo a alternativa o transporte por barco.