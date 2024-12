Penela: Antigo parque de campismo vai ser revitalizado

A proposta de revitalização do antigo parque de campismo de Penela é a vencedora da edição de 2024 do Orçamento Participativo municipal e por isso o espaço vai ser transformado numa zona de refeições com churrasqueira e forno.

Numa votação muito participada, a proposta vencedora conseguiu colher 633 de um total de 2241 votos registados. O objetivo é melhorar as áreas externas e recuperar o edifício principal, num investimento previsto de 63.600 euros.

A edição de 2024 do Orçamento Participativo de Penela foi muito participada. Os nove projetos que foram submetidos à votação do público reuniram um total de 2.241 votos.

A mais votada foi a proposta de “Revitalização do Coração Verde de Penela: Um Espaço para Todos”, de Belmiro Luís, com 633 votos.

