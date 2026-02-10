diario as beiras
CIM Região de CoimbraCoimbraLousãMiranda do Corvo

PCP de Coimbra critica interrupção do Metro Mondego entre Serpins e Sobral de Ceira sem alternativas

10 de fevereiro de 2026 às 11 h00
O PCP de Coimbra criticou hoje a interrupção da circulação do Metro Mondego entre Serpins e Sobral de Ceira, que se prolonga “há longos dias”, sem que tenham sido asseguradas alternativas de transporte adequadas para a população.

“Os serviços alternativos estão resumidos a autocarros de hora a hora, apenas com paragens em Serpins, Lousã e Miranda do Corvo. Ou seja, as alternativas não abrangem todo o percurso, nem todos os utentes, causando imensos transtornos aos milhares de passageiros que apenas têm este serviço para se deslocar”.

Em comunicado, o PCP de Coimbra realçou que as tempestades dos últimos dias “não explicam tudo”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (11/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Agência Lusa

  1. Maria Manuela Antunes diz:
    10 de Fevereiro, 2026 às 12:08

    Concordo plenamente, desde deixar os passageiros nas estações sem alternativas nenhumas e termos que ir de táxi para casa quem nos paga os prejuízos , uma vês que os passes já estão pagos . Isto é gozar com quem trabalha uma vergonha !.

