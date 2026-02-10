CIM Região de CoimbraCoimbraLousãMiranda do Corvo
PCP de Coimbra critica interrupção do Metro Mondego entre Serpins e Sobral de Ceira sem alternativas
O PCP de Coimbra criticou hoje a interrupção da circulação do Metro Mondego entre Serpins e Sobral de Ceira, que se prolonga “há longos dias”, sem que tenham sido asseguradas alternativas de transporte adequadas para a população.
“Os serviços alternativos estão resumidos a autocarros de hora a hora, apenas com paragens em Serpins, Lousã e Miranda do Corvo. Ou seja, as alternativas não abrangem todo o percurso, nem todos os utentes, causando imensos transtornos aos milhares de passageiros que apenas têm este serviço para se deslocar”.
Em comunicado, o PCP de Coimbra realçou que as tempestades dos últimos dias “não explicam tudo”.
Concordo plenamente, desde deixar os passageiros nas estações sem alternativas nenhumas e termos que ir de táxi para casa quem nos paga os prejuízos , uma vês que os passes já estão pagos . Isto é gozar com quem trabalha uma vergonha !.