Associação São Lourenço promove tributo ao legado de Louzã Henriques

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Manuel Louzã Henriques, que nasceu e cresceu na Serra da Lousã, vai ser homenageado na Silveira de Baixo este sábado. Tributo acontece no âmbito da V edição do Diásporas Mil da Serra da Lousã

Médico psiquiatra de profissão, músico, etnólogo, resistente antifascista, defensor da liberdade. A figura e o legado de Louzã Henriques dão o mote para uma homenagem este sábado, na Silveira de Baixo. Integrada na programação do V Diásporas Mil da Serra da Lousã, e antecipando o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 10 de Junho, o evento começa com um momento cultural, 11H00, no largo da capela de São Lourenço, local onde decorre a “Celebração da Palavra” pelo diácono Manuel Cabral Henriques.

Promovido pela Associação São Lourenço, o tributo póstumo a Louzã Henriques inclui intervenções do presidente da Câmara Municipal da Lousã, Victor Carvalho, do amigo do homenageado e violonista da Brigada Victor Jara, Manuel Pires da Rocha, do elemento da organização, Casimiro Simões, da presidente da direção da Liga de Amigos do Museu Etnográfico Dr. Louzã Henriques, Catarina Santos, e da presidente da assembleia geral da Associação São Lourenço, Filomena Martins.

Ligação a Coimbra e à região

Nascido em 1933, no Coentral, no concelho de Castanheira de Pera, Louzã Henriques veio, na década de 1940, viver para Coimbra para frequentar o Liceu e a Universidade de Coimbra, local onde, em 1949, concluiu o curso de Medicina e, dois anos depois, a especialidade de Psiquiatria.

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