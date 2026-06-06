Obra de arte evoca legado de Louzã Henriques

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Foi descerrada esta manhã uma obra de arte evocativa, da autoria de Carlos Sêco, que tem como objetivo homenagear o médico, músico e etnólogo Manuel Louzã Henriques. A iniciativa aconteceu hoje, no largo da Capela de São Lourenço, na Silveira de Baixo, no âmbito da quinta edição da iniciativa Diásporas Mil.

O evento arrancou com a Celebração da Palavra pelo diácono Manuel Cabral Henriques, seguido da homenagem ao lousanense.

O tributo póstumo a Louzã Henriques incluiu intervenções do presidente da Câmara da Lousã, Victor Carvalho, de Manuel Rocha, amigo do homenageado, da presidente da direção da Liga de Amigos do Museu Etnográfico Dr. Louzã Henriques, Catarina Santos, e de Casimiro Simões, da Associação São Lourenço.

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