Miranda do CorvoRegião Metropolitana de Coimbra

Urgência básica, reconversão do IP3 ou reabilitação foram pedidos que marcaram feriado municipal

02 de junho de 2026 às 11 h01
Sessão solene no Mosteiro de Santa Maria de Semide distinguiu também 17 funcionários do Município de Miranda do Corvo (10, 20 e 30 anos de serviço) | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O Mosteiro de Santa Maria de Semide foi o epicentro das comemorações do feriado municipal de Miranda do Corvo, efeméride ontem assinalada, que assinala o ano de nascimento do ilustre mirandense, José Falcão.

Durante a sessão solene, que contou com a presença do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o edil de Miranda do Corvo, José Miguel Ramos Ferreira elencou vários pedidos ao atual executivo.

Num “dos edificados mais importantes” do concelho, reconheceu o edil mirandense, foi recordada a recente passagem do comboio de tempestade pelo município. “Fomos brutalmente afetados pela depressão Kristin. Estimamos prejuízos superiores a seis milhões de euros”, assumiu tendo reiterado que, atualmente, “ainda há populações isoladas ao nível de comunicações”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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