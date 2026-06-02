Urgência básica, reconversão do IP3 ou reabilitação foram pedidos que marcaram feriado municipal

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O Mosteiro de Santa Maria de Semide foi o epicentro das comemorações do feriado municipal de Miranda do Corvo, efeméride ontem assinalada, que assinala o ano de nascimento do ilustre mirandense, José Falcão.

Durante a sessão solene, que contou com a presença do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o edil de Miranda do Corvo, José Miguel Ramos Ferreira elencou vários pedidos ao atual executivo.

Num “dos edificados mais importantes” do concelho, reconheceu o edil mirandense, foi recordada a recente passagem do comboio de tempestade pelo município. “Fomos brutalmente afetados pela depressão Kristin. Estimamos prejuízos superiores a seis milhões de euros”, assumiu tendo reiterado que, atualmente, “ainda há populações isoladas ao nível de comunicações”.

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