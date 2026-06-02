Universidade de Coimbra inaugura residências dos Combatentes e da Alegria após obras de requalificação

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A Universidade de Coimbra (UC) inaugura amanhã as residências universitárias dos Combatentes e da Alegria – que, após profundas obras de requalificação, vão aumentar em 132 camas a oferta de alojamento da instituição. As cerimónias de inauguração das duas residências (Combatentes pelas 16H00; Alegria pelas 18 H00) vão contar com a presença do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

Ambos os edifícios foram alvo de extensos trabalhos de requalificação, para melhoria das condições espaciais e do conforto ambiental.

As residências universitárias dos Combatentes e da Alegria integram o lote de cinco que a Universidade de Coimbra está a construir e/ou reabilitar com o apoio do Plano de Recuperação e Residência, num investimento global de 22 milhões de euros, que permitirá aumentar a capacidade instalada para cerca de 1500 camas. As restantes – António José de Almeida (202 camas), Camões (156) e Monumentais (41) – também deverão ser inauguradas nos próximos meses.

Além do Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, as duas cerimónias de inauguração vão contar com as intervenções do Vice-Reitor da UC para o Património, Edificado e Turismo, Alfredo Dias, e do Reitor da UC, Amílcar Falcão.