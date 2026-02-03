A Câmara Municipal de Penela alertou hoje para eventuais fraudes, como pessoas que se identificam como elementos da Proteção Civil e outras entidades, e para, na dúvida, ligarem para a GNR.

“A autarquia alerta para eventuais fraudes, nomeadamente, pessoas que se identificam como sendo elementos da Proteção Civil, da autarquia ou de entidades ou empresas. Apelamos que estejam atentos e, em caso de dúvida, contactem a GNR de Penela”, avisa o Município de Penela, no distrito de Coimbra.

Publicado nas redes sociais, depois da reunião de hoje da Comissão Municipal de Emergência e Proteção Civil de Penela, o alerta também salienta a “necessidade de especial atenção para as previsões meteorológicas, que se mantêm instáveis”, com foco na “fragilidade de estruturas, terrenos e árvores, que pode provocar ocorrências, a que se associa o risco de cheia em zonas mais vulneráveis”.

