diario as beiras
PenelaRegião Centro

Município de Penela alerta para perigo de falsos elementos de ajuda

03 de fevereiro de 2026 às 15 h19
0 comentário(s)
DR

A Câmara Municipal de Penela alertou hoje para eventuais fraudes, como pessoas que se identificam como elementos da Proteção Civil e outras entidades, e para, na dúvida, ligarem para a GNR.

“A autarquia alerta para eventuais fraudes, nomeadamente, pessoas que se identificam como sendo elementos da Proteção Civil, da autarquia ou de entidades ou empresas. Apelamos que estejam atentos e, em caso de dúvida, contactem a GNR de Penela”, avisa o Município de Penela, no distrito de Coimbra.

Publicado nas redes sociais, depois da reunião de hoje da Comissão Municipal de Emergência e Proteção Civil de Penela, o alerta também salienta a “necessidade de especial atenção para as previsões meteorológicas, que se mantêm instáveis”, com foco na “fragilidade de estruturas, terrenos e árvores, que pode provocar ocorrências, a que se associa o risco de cheia em zonas mais vulneráveis”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (04/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de fevereiro

Presidente da APA diz em Coimbra que mês de janeiro deve ter sido o mais chuvoso de sempre
03 de fevereiro

Politécnico de Coimbra promove campanha de recolha de bens
03 de fevereiro

CNE indica que haverá “alterações pontuais” de locais de voto no domingo
03 de fevereiro

Declaração de calamidade publicada em Diário da República com 59 concelhos na lista

Penela

PenelaRegião Centro
03 de fevereiro às 15h19

Município de Penela alerta para perigo de falsos elementos de ajuda

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenela
02 de fevereiro às 14h47

Penela ainda é um concelho “virado de pernas para o ar”

0 comentário(s)
Penela
29 de às 12h47

Proteção Civil regional de Coimbra fez ponto da situação em Penela

0 comentário(s)

Região Centro

NacionalRegião Centro
03 de fevereiro às 16h04

Declaração de calamidade publicada em Diário da República com 59 concelhos na lista

0 comentário(s)
Montemor-o-VelhoRegião Centro
03 de fevereiro às 16h00

Jovem agricultor “salvou” 500 toneladas de arroz da subida das águas em Montemor-o-Velho

0 comentário(s)
Montemor-o-VelhoRegião Centro
03 de fevereiro às 15h40

Povoação de Ereira arrisca ficar hoje isolada pela água

0 comentário(s)