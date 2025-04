Mira: Placa de homenagem a Raul Almeida alvo de vandalismo

Foi vandalizada, durante esta madrugada, a placa que atribuiu o nome de Raul Almeida ao Atrium Mira.

A informação foi revelada por Artur Fresco, presidente da Câmara de Mira, através das suas redes sociais.

O autarca descreve a situação como “lamentável», triste «incompreensível”, lê-se na publicação.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Artur Fresco afirma que “a liberdade não pode permitir atos desta natureza”.

“É necessário refletir para que caminho estamos a ir,, pois se trata de património e espaço público, além de desrespeitar quem já partiu”, acrescenta.

Artur Fresco referiu ainda que foi feita queixa à GNR, que esteve no local, e registou o sucedido.

A atribuição do nome de Raul Almeida, antigo presidente de Câmara de Mira e do Turismo Centro de Portugal, que faleceu, em dezembro do ano passado, vítima de doença, ao Atrium Mira, aconteceu, na passada sexta-feira, dia 25 de abill, durante uma cerimónia no âmbito das comemorações do 25 de Abril no município de Mira.