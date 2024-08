Mealhada: Campeonato Nacional de Disc Golf no Parque da Cidade

O Campeonato Nacional de Disc Golf, uma modalidade semelhante ao golfe, disputa-se de 21 a 22 de setembro no parque da cidade da Mealhada.

“O campeonato será realizado com estruturas temporárias, mas, no nosso horizonte, está a possibilidade de podermos desenvolver esta modalidade no município”, explicou o vereador da Câmara da Mealhada Ricardo Santos, em comunicado.

O Disc Golf tem regras semelhantes às do golfe, usando discos em vez de bolas, cujo objetivo é encestar num cesto específico, utilizando o menor número de lançamentos possíveis.