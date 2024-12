Mealhada: Apoio de 73 715 euros para o carnaval

A autarquia assinou, na passada sexta-feira, com a Associação do Carnaval da Bairrada (ACB) e as escolas de samba, os protocolos de financiamento para o carnaval de 2025 com um montante global de 73.715 euros.

Segundo a nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, o apoio foi reforçado tendo sido aprovada uma comparticipação direta de 16.515 euros para a realização do Carnaval Luso-Brasileiro e 5.200 euros para realização do Carnaval da Criança, ficando ainda de salvaguarda uma verba extraordinária de 24.960 euros para a ACB, no caso de ocorrerem condições climatéricas adversas que impossibilitem a realização de um ou dos dois desfiles (Domingo Gordo e terça-feira de Carnaval).

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 30/12/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS