O secretário de Estado da Proteção Civil disse hoje, no distrito de Coimbra, que a nova lei orgânica da Proteção Civil entra em vigor este ano, mas escusou-se a adiantar uma data.

Em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia do feriado municipal de Vila Nova de Poiares, que assinalou 128 anos da restauração do concelho, Rui Rocha disse que a lei orgânica está concluída “naquilo que é a sua formatação pelo seu gabinete”.

“Agora vai ter de percorrer todo o percurso legislativo no Governo para além da audição a várias entidades. Neste momento, o documento final já tem contributos muito interessantes e fortes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e da Liga dos Bombeiros Portugueses”, referiu.