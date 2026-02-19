diario as beiras
CIM Região de CoimbraMontemor-o-VelhoSoure

Encontrado morto casal de Montemor desaparecido

19 de fevereiro de 2026 às 08 h52
0 comentário(s)
DR

Foi encontrado, ontem de manhã, o casal de Montemor-o-Velho que estava desaparecido há uma semana – desde o passado dia 10 de fevereiro.

Venâncio dos Santos Gomes e Maria de Fátima Pereira Soares, residentes em Verride, foram encontradas sem vida, dentro da sua viatura, na localidade de Porto Godinho, situada na Figueira da Foz, que faz fronteira com Soure.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Ricardo Faria, da GNR de Coimbra, confirmou, dizendo que “o alerta foi dado por volta das 08H00 por um popular, que passou junto ao local e que avistou um carro. Confirmou-se depois que se tratava da viatura do casal desaparecido”.

Em declarações à agência Lusa, fonte da GNR de Coimbra sublinhou que “apenas com a descida das águas foi possível encontrar a viatura, que esteve submersa numa zona afetada pelas cheias na bacia do Mondego”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (19/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

igor Moita com Lusa

