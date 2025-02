Câmara de Mortágua disponibiliza espaço a artesãos

Os artesãos de Mortágua passaram a ter um espaço no Mercado Municipal, chamado “Tesourinhos da Vila”, onde podem promover e divulgar os seus trabalhos sem qualquer custo.

A Câmara de Mortágua cedeu duas lojas aos artesãos, com o objetivo de os apoiar e de “fomentar a participação organizada, incentivar a continuidade da sua atividade e valorizar as atividades artesanais” como parte do património e identidade local, contribuindo assim “para a preservação do saber-fazer, técnicas e tradições”.

“A disponibilização deste espaço confere uma maior visibilidade aos artesãos e ao artesanato do concelho, potenciada pelos clientes que habitualmente frequentam o Mercado Municipal, contribuindo também para a dinamização do próprio mercado”, considerou a autarquia.