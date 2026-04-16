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Automobilismo: Hyundai aposta em piloto de Poiares
Team Hyundai Portugal com Gonçalo Henriques e Inês Veiga | Foto: DR
Gonçalo Henriques, jovem piloto de Vila Nova de Poiares, inicia este fim de semana uma nova aventura como piloto oficial do Team Hyundai Portugal.
A estreia no Campeonato de Portugal de Ralis’2026 vai ser no Rali Terras D’Aboboreira (Amarante, Baião, Marco), primeira prova da temporada e que antecede o Rally de Portugal, de 7 a 10 de maio.
Ao volante do Hyundai i20 N Rally2, Gonçalo Henriques vai ter Inês Veiga como navegadora e fará equipa com uma outra dupla da região: o piloto Hugo Lopes e a navegadora Magda Oliveira, ambos de Viseu.
Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS