Automobilismo: Hyundai aposta em piloto de Poiares

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Gonçalo Henriques, jovem piloto de Vila Nova de Poiares, inicia este fim de semana uma nova aventura como piloto oficial do Team Hyundai Portugal.

A estreia no Campeonato de Portugal de Ralis’2026 vai ser no Rali Terras D’Aboboreira (Amarante, Baião, Marco), primeira prova da temporada e que antecede o Rally de Portugal, de 7 a 10 de maio.

Ao volante do Hyundai i20 N Rally2, Gonçalo Henriques vai ter Inês Veiga como navegadora e fará equipa com uma outra dupla da região: o piloto Hugo Lopes e a navegadora Magda Oliveira, ambos de Viseu.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS