Universidade de Coimbra ganha 132 camas com reabilitação de residências

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Ministro da Educação inaugurou ontem a requalificação de duas residências da Universidade de Coimbra e sublinhou que o alojamento estudantil é um fator determinante para o sucesso académico dos estudantes

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, defendeu ontem que o alojamento constitui “uma das maiores dificuldades neste momento” para os estudantes do ensino superior e assumiu-o como uma condição estruturante não apenas para atrair jovens, mas para assegurar o seu bem-estar e o seu sucesso escolar.

As declarações foram feitas aos jornalistas momentos antes de inaugurar as obras de requalificação de duas residências da Universidade de Coimbra (UC): a dos Combatentes e a da Alegria.

Com estas duas aberturas, a cidade passa a contar com mais 132 camas qualificadas para estudantes e investigadores, fruto de um investimento conjunto de 3,25 milhões de euros apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

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