Coimbra

Universidade de Coimbra ganha 132 camas com reabilitação de residências

04 de junho de 2026 às 09 h00
Amílcar Falcão, Ana Abrunhosa e Fernando Alexandre na inauguração da Residência dos Combatentes | Foto: Ana Catarina Ferreira
Patrícia Cruz Almeida
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Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

Ministro da Educação inaugurou ontem a requalificação de duas residências da Universidade de Coimbra e sublinhou que o alojamento estudantil é um fator determinante para o sucesso académico dos estudantes

 

O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, defendeu ontem que o alojamento constitui “uma das maiores dificuldades neste momento” para os estudantes do ensino superior e assumiu-o como uma condição estruturante não apenas para atrair jovens, mas para assegurar o seu bem-estar e o seu sucesso escolar.
As declarações foram feitas aos jornalistas momentos antes de inaugurar as obras de requalificação de duas residências da Universidade de Coimbra (UC): a dos Combatentes e a da Alegria.

Com estas duas aberturas, a cidade passa a contar com mais 132 camas qualificadas para estudantes e investigadores, fruto de um investimento conjunto de 3,25 milhões de euros apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

 

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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