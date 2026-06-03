Desporto

Emoções fortes na subida à Rainha Santa

03 de junho de 2026 às 11 h10
Evento foi ontem apresentado em Santa Clara | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A Calçada Rainha Santa Isabel volta a ser palco, no próximo dia 10, às 18H00, da Subida Mítica da Ladeira Rainha Santa Isabel. É a 9.ª edição de um evento que põe à prova o poder de “explosão” dos ciclistas ao longo de 260 metros, sempre a subir, entre o Convento São Francisco e o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova.

Guilherme Martins, da Associação Desportiva 4 Estações, sublinhou que a prova “tem vindo, desde o primeiro ano, a ganhar relevância”, destacando o caráter “muito particular” do percurso. São apenas 260 metros sempre a subir, numa calçada histórica: “A exigência é brutal”, afirmou. A proximidade do público é outro dos elementos que distingue a competição.

“Pode estar em cima do atleta. Isso dá uma dinâmica e um ambiente diferente à calçada”, referiu, lembrando que a prova volta a integrar, pela terceira vez, o Campeonato Regional de Rampa Curta da Associação de Ciclismo da Beira Litoral.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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