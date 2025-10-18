diario as beiras
Mira

Votos antecipados não foram contabilizados no Seixo

18 de outubro
As eleições autárquicas na freguesia do Seixo, no concelho de Mira, ficaram marcadas por não terem sido contabilizados os votos antecipados.
Na ata da reunião da Assembleia de apuramento geral para os órgãos autárquicos do concelho de Mira, registou-se que, no início dessa reunião que ocorreu na passada segunda-feira, dia 13 de outubro, foi recebido “um envelope, que se presume conter votos antecipados, remetido via correio para a Junta de Freguesia do Seixo”.

António Cerca Martins

