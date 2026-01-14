diario as beiras
CIM Região de CoimbraVila Nova de Poiares

Vila Nova de Poiares: “Orçamento é curto, mas temos edifícios que exigem intervenção urgente”

14 de janeiro de 2026 às 09 h09
DB/Ana Catarina Ferreira
“As Piscinas Municipais, o Centro Escolar de São Miguel ou a Escola Dr. Daniel de Matos exigem intervenção urgente, planeada e responsável”, afirmou ontem o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, Nuno Neves, no dia em que o município celebrou o feriado municipal. Nuno Neves iniciou funções há três meses e revelou que estes primeiros tempos têm sido de aprendizagem e diálogo. No seu primeiro feriado municipal enquanto presidente da câmara, foi perentório ao afirmar que “o orçamento é curto, porém a autarquia tem em vista trabalhos urgentes”. “Encontrámos um município com desafios estruturais relevantes, com constrangimentos financeiros e com alguns equipamentos municipais em estado de degradação. Nem todos os edifícios estão degradados, mas existem alguns que merecem intervenção urgente”, afirmou o autarca. Pode ler mais informação na edição impressa e digital de hoje (14/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

