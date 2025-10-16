A Comunidade Local de Baldios da Freguesia de São Miguel de Poiares, em colaboração com a Junta de Freguesia de São Miguel Poiares e com o apoio do Município de Vila Nova de Poiares, organiza, no próximo sábado, uma caminhada “especial”, que pretende dar a conhecer o dia a dia dos pastores e mostrar a realidade da pastorícia, no Capril da Serra, projeto dinamizado, precisamente, nos Baldios de São Miguel de Poiares.

No domingo, a partir das 10H00, o público é desafiado a “conhecer o dia a dia do pastor e suas companheiras de trabalho, as cabras serranas-ribatejanas, nos Baldios de São Miguel de Poiares”, destaca a organização. Durante o percurso será possível observar o papel das cabras na preserverção do ecossistema.

“No Capril da Serra retoma-se essa prática [pastorícia], procurando preservar a raça autóctone Serrana-Ribatejana, enquanto o rebanho assume o seu papel na gestão da paisagem, melhorando os solos, reduzindo a vegetação combustível e tornando-a mais resiliente aos incêndios”, realça a Comunidade dos Baldios de São Miguel de Poiares.

