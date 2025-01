Tábua: Transporte a pedido ultrapassou o meio milhar de reservas em 2024

O concelho de Tábua, no distrito de Coimbra, registou no ano passado 536 reservas do serviço de transporte flexível e a pedido SIT Flexi, dinamizado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, em estreita parceria com os municípios.

“O SIT Flexi demonstra a sua importância para a vida da comunidade local, sendo um serviço inovador que possibilita o transporte dos cidadãos dentro do concelho, através de prévia reserva telefónica, o qual tem beneficiado especialmente a população sénior, pessoas com mobilidade reduzida e residentes em locais mais isolados e dispersos que não são servidos por outro tipo de transportes”, salientou a autarquia, em comunicado.

Segundo a autarquia, desde a implementação do projeto, em 2022, foram registadas 1.171 reservas, que minimizam os constrangimentos decorrentes da escassez do serviço de transporte público.