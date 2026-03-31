Lotação do Campo N.º 5 da Academia do Vitória Sport Clube é de cerca de 1200 lugares. Regulamento da competição obriga a que clube visitante usufrua de 10% da capacidade do estádio

A avalanche de adeptos que tem acompanhado os jogos da Académica esta temporada pode, no próximo sábado, ficar reduzida a 150 pessoas. O jogo frente ao Vitória B está agendado para o Campo n.º5 da Academia do Vitória Sport Clube que tem uma lotação de cerca de 1200 lugares.

A Briosa joga este sábado, pelas 11H00, em Guimarães a 8.ª jornada da Fase de Apuramento de Campeão da Liga3.

Segundo o Regulamento da Liga3, disponibilizado no site Federação Portuguesa de Futebol (FPF), “os clubes visitantes têm direito, em cada jogo, a comprar bilhetes que totalizem 10% da capacidade do estádio do clube visitado, em zona separada e exclusiva para os seus adeptos, desde que solicitados e pagos ao clube visitado com uma antecedência mínima de oito dias face à data do jogo”.

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