diario as beiras
AcadémicaDesporto

Só há 150 bilhetes para Guimarães

31 de março de 2026 às 09 h30
0 comentário(s)
Mancha Negra no jogo em Amarante | FPF

Lotação do Campo N.º 5 da Academia do Vitória Sport Clube é de cerca de 1200 lugares. Regulamento da competição obriga a que clube visitante usufrua de 10% da capacidade do estádio

A avalanche de adeptos que tem acompanhado os jogos da Académica esta temporada pode, no próximo sábado, ficar reduzida a 150 pessoas. O jogo frente ao Vitória B está agendado para o Campo n.º5 da Academia do Vitória Sport Clube que tem uma lotação de cerca de 1200 lugares.

A Briosa joga este sábado, pelas 11H00, em Guimarães a 8.ª jornada da Fase de Apuramento de Campeão da Liga3.

Segundo o Regulamento da Liga3, disponibilizado no site Federação Portuguesa de Futebol (FPF), “os clubes visitantes têm direito, em cada jogo, a comprar bilhetes que totalizem 10% da capacidade do estádio do clube visitado, em zona separada e exclusiva para os seus adeptos, desde que solicitados e pagos ao clube visitado com uma antecedência mínima de oito dias face à data do jogo”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

31 de março

Novo presidente da Metro Mondego em sigilo até à última
31 de março

O que faz Deus numa cruz?
31 de março

Estudo da UC revela que conteúdos gerados por inteligência artificial contribuem para insegurança
31 de março

Inflação acelera para 2,7% em março - INE

Académica

Só há 150 bilhetes para Guimarães

Triana salva ponto e liderança em maré estudantil

Académica empata em Amarante

Desporto

Só há 150 bilhetes para Guimarães

Nadador Diogo Ribeiro soma mais dois títulos e Sporting renova recorde dos 4×100 livres

Triana salva ponto e liderança em maré estudantil