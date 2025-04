Rui Ventura quer “agarrar oportunidades” no Turismo Centro de Portugal

Rui Ventura tomou ontem posse como presidente da Comissão Executiva da Turismo Centro de Portugal (TCP).

Numa cerimónia que decorreu no Parque de Exposições de Aveiro, o antigo autarca de Pinhel reiterou a intenção de “aproveitar oportunidades” de projetos e financiamento, envolvendo comunidade e empresários, para que o turismo continue “a crescer”.

Assumindo um “profundo sentimento de gratidão” pela escolha, Rui Ventura prometeu “dedicação de corpo e alma” na nova função.

A estratégia, “num território ímpar”, realçou, deve abranger “desde o mais pequeno agricultor ao maior empresário”, considerou. “Não há turismo sem pessoas e empresários”, disse Rui Ventura, que relembrou preocupações com a sustentabilidade ambiental e a descarbonização.

