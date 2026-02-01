O rio Mondego está a ser monitorizado com drones. A revelação foi hoje feita pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, após a reunião na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) com o secretário de Estado da Administração Interna, Rui Rocha, e o presidente da APA, Pimenta Machado.

“Temos drones a sobrevoar o rio Mondego e estamos a fazer análise física de todo o dique. Em caso de qualquer risco, atuamos e comunicamos à população”, esclareceu a autarca, lembrando que o canal onde o rio Mondego passa após a ponte Açude tem riscos associados.

“A preocupação maior é com o rio Mondego. A partir da ponte do Açude temos um canal artificial hidráulico. É uma espécie de bomba. Se rebentar, a água sai em jato. Temos tempo para retirar as pessoas, mas não teríamos o mesmo tempo que temos se for subindo normalmente”, frisou.

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, pediu aos cidadãos para retirarem os carros das zonas suscetíveis de inundação e os animais, bens materiais e eletrodomésticos dos pisos inferiores das habitações que podem ter cheias.

De recordar que o pico de precipitação no concelho de Coimbra será esta noite, entre as 00H00 e as 03H00. A Câmara Municipal de Coimbra anunciou as zonas de concentração e apoio à população em caso de inundação nas zonas ribeirinhas do concelho de Coimbra. Ao todo, o executivo municipal definiu sete zonas, consoante as várias freguesias.