Coimbra

Ana Abrunhosa pede que os cidadãos retirem “carros, animais e bens materiais” das zonas suscetíveis de inundação

01 de fevereiro de 2026 às 17 h11
Fotografia: Ana Catarina Ferreira

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, pediu aos cidadãos para retirarem os carros das zonas suscetíveis de inundação e os animais, bens materiais e eletrodomésticos dos pisos inferiores das habitações que podem ter cheias.

Após a reunião na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) com o secretário de Estado da Administração Interna, Rui Rocha, e o presidente da APA, Pimenta Machado, a autarca frisou que há medidas preventivas que a população deve adoptar.

“Levem os móveis e eletrodomésticos para pisos superiores da casa e retirem os animais, as alfaias agrícolas e os carros da rua. Não vão passear para estas zonas”, pediu.

No entanto, Ana Abrunhosa acredita que há uma possibilidade da barragem da Aguieira conseguir suportar o aumento da cota da água do rio Mondego.

“É com alguma segurança, mas o risco nunca é zero, que o poder de encaixe da barragem da Aguieira poderá ser suficiente para a chuva que vai cair hoje à noite. No entanto, vamos estar sempre vigilantes”, disse a presidente da câmara.

