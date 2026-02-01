diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra anuncia zonas de concentração e apoio à população em caso de inundações

01 de fevereiro de 2026 às 12 h35
0 comentário(s)
Fotografia: Ana Catarina Ferreira - Arquivo

A Câmara Municipal de Coimbra anunciou as zonas de concentração e apoio à população em caso de inundação nas zonas ribeirinhas do concelho de Coimbra. Ao todo, o executivo municipal definiu sete zonas, consoante as várias freguesias.

Se viver em São Martinho de Árvore e Lamarosa, São Silvestre e São João do Campo e tiver inundações deve dirigir-se para a EB 2/3 de São Silvestre.

Vivendo em Antuzede e Vil de Matos, Trouxemil e Torre de Vilela, Eiras e São Paulo de Frades e Pedrulha, a zona de concentração e apoio à população em caso de inundação é nas Caves de Coimbra.

Caso haja inundação em habitações na União de Freguesias de Coimbra e Santo António dos Olivais os seus proprietários devem dirigir-se para as Escolas Secundárias Dona Maria e Avelar Brotero.

A Casa do Povo de Ceira é a zona de concentração e apoio à população das freguesias de Torres do Mondego e Ceira.

Os habitantes da Conraria e Santa Clara e Castelo de Viegas que tenham as suas casas inundadas devem encaminhar-se para o Pavilhão Desportivo de Santa Clara.

Em São Martinho do Bispo, se houver inundações, deve encaminhar-se para a EB 2/3 Inês de Castro.

Nas freguesias de Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila, a zona de concentração e apoio à população é na EB 2/3 de Taveiro.

O executivo municipal pede ainda para que a população prepare uma mala de emergência com documentos, medicamentos e artigos essenciais, no caso de se confirmarem as inundações.

 

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de fevereiro

Montenegro avisa para risco de cheias e pede que populações sigam avisos das autoridades
01 de fevereiro

Primeiro-ministro estima em 2.500 milhões de euros valor total de apoios do Estado na resposta a Kristin
01 de fevereiro

Mealhada alerta para risco elevado de cheias e inundações
01 de fevereiro

Governo vai apoiar reconstrução de casas até 10.000 euros sem necessidade de documentação

Coimbra

CoimbraLeiriaNacionalRegião Centro
01 de fevereiro às 13h58

Governo prolonga situação de calamidade até 08 de fevereiro

0 comentário(s)
Coimbra
01 de fevereiro às 12h35

Câmara de Coimbra anuncia zonas de concentração e apoio à população em caso de inundações

0 comentário(s)
Coimbra
01 de fevereiro às 10h44

Canil Municipal de Coimbra foi evacuado preventivamente

0 comentário(s)