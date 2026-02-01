A Câmara Municipal de Coimbra anunciou as zonas de concentração e apoio à população em caso de inundação nas zonas ribeirinhas do concelho de Coimbra. Ao todo, o executivo municipal definiu sete zonas, consoante as várias freguesias.

Se viver em São Martinho de Árvore e Lamarosa, São Silvestre e São João do Campo e tiver inundações deve dirigir-se para a EB 2/3 de São Silvestre.

Vivendo em Antuzede e Vil de Matos, Trouxemil e Torre de Vilela, Eiras e São Paulo de Frades e Pedrulha, a zona de concentração e apoio à população em caso de inundação é nas Caves de Coimbra.

Caso haja inundação em habitações na União de Freguesias de Coimbra e Santo António dos Olivais os seus proprietários devem dirigir-se para as Escolas Secundárias Dona Maria e Avelar Brotero.

A Casa do Povo de Ceira é a zona de concentração e apoio à população das freguesias de Torres do Mondego e Ceira.

Os habitantes da Conraria e Santa Clara e Castelo de Viegas que tenham as suas casas inundadas devem encaminhar-se para o Pavilhão Desportivo de Santa Clara.

Em São Martinho do Bispo, se houver inundações, deve encaminhar-se para a EB 2/3 Inês de Castro.

Nas freguesias de Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila, a zona de concentração e apoio à população é na EB 2/3 de Taveiro.

O executivo municipal pede ainda para que a população prepare uma mala de emergência com documentos, medicamentos e artigos essenciais, no caso de se confirmarem as inundações.