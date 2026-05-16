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António Barbosa dá a entender que vai continuar de losango ao peito

16 de maio de 2026 às 19 h05
António Barbosa está muito feliz com a subida | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

“Agora é olhar para a frente porque temos muito trabalho para fazer”. Foram estas as palavras do treinador da Académica, António Barbosa, assim que acabou o desafio frente ao Trofense, dando a entender que a continuidade pode estar à vista.

Depois de garantir a subida, o técnico admitiu que foi uma época difícil com muitos contratempos, mas que no final tudo valeu a pena.

“Foi um acreditar tremendo de toda a equipa desde o início e estou muito orgulhoso dos meus jogadores”, disse em declarações ao Canal 11.

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