António Barbosa dá a entender que vai continuar de losango ao peito

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

“Agora é olhar para a frente porque temos muito trabalho para fazer”. Foram estas as palavras do treinador da Académica, António Barbosa, assim que acabou o desafio frente ao Trofense, dando a entender que a continuidade pode estar à vista.

Depois de garantir a subida, o técnico admitiu que foi uma época difícil com muitos contratempos, mas que no final tudo valeu a pena.

“Foi um acreditar tremendo de toda a equipa desde o início e estou muito orgulhoso dos meus jogadores”, disse em declarações ao Canal 11.