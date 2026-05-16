26.356 adeptos é o novo recorde de público num jogo em casa da Académica e a melhor assistência de sempre da Liga 3

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Estão no Estádio Cidade de Coimbra 26.356 adeptos a assistir ao jogo da Académica diante do Trofense. Este é um novo recorde de público num jogo da Briosa em casa e também a melhor assistência num jogo da Liga 3.

A partida entre a Académica e o Marítimo, que terminou 2-2 a 7 de maio de 2006, a contar para a 1.ª Liga, contou com 26.118 espetadores, e hoje esse número foi ultrapassado num jogo de uma divisão inferior.

Em relação à Liga 3, esta assistência bate também um recorde, visto que pertencia ao duelo entre U. Leiria e Sp. Braga B, onde estiveram no Estádio Dr. Magalhães Pessoa 22.197 espectadores.