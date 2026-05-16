Coimbra
Festa da Flor e da Planta pinta Coimbra de verde
Participantes fizeram arranjos à sua maneira e espalharam pela cidade | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Tapetes floridos, gastronomia e animação são as principais atrações da Festa da Flor e da Planta que se realiza neste momento e que se estende às principais ruas de Coimbra.
A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Coimbra, reúne, na Praça 8 de Maio, na Praça do Comércio e nas artérias adjacentes, 42 expositores, entre viveiristas, floristas, associações culturais e recreativas, IPSS e outras entidades.