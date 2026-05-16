Mulher reincidente é detida quando tentava introduzir droga na prisão em Coimbra

Uma mulher foi detida pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, e novamente pela prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado, quando tentava introduzir droga no Estabelecimento Prisional de Coimbra.

A polícia, em comunicado, refere que a ação foi realizada em estreita colaboração com os Serviços Prisionais.

“Após comunicação do referido estabelecimento prisional sobre a possibilidade de introdução de substâncias nesse mesmo espaço, por parte de uma visita, foram de imediato desenvolvidas diligências investigatórias tendentes à identificação e detenção da suspeita. A PJ dentificou e deteve, em flagrante delito, a mulher”, referem.

A PJ, conta que na sequência, “veio a confirmar-se ser reincidente na sua atividade criminosa e, no decurso de uma revista corporal, verificou-se ter na sua posse cerca de 165 doses de cocaína, dissimuladas no corpo, usufruindo do período de visitas, para proceder à sua entrega a um recluso”.

“A referida situação verificou-se após o términus da aplicação da medida de coação de proibição de acesso a visitas em estabelecimentos prisionais, anteriormente aplicada no âmbito da investigação em curso”, conluíram.

A detida, com 26 anos, vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.