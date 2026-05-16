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Chegou o dia de “fazer renascer a Briosa”

16 de maio de 2026 às 09 h15
António Barbosa fez a antevisão ao duelo de hoje | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Académica joga hoje, às 16H30, frente ao Trofense na última jornada da Fase de Apuramento de Campeão da Liga 3. Título, subida e play-off estão entre as possibilidades estudantis

Em Coimbra, durante esta noite, terá sido difícil “pregar olho” e agora com o nascer do sol, existe só um pensamento nas suas gentes: “fazer renascer a Académica”.

Chegou o dia “D”, um dos momentos mais importantes e cruciais da história da Briosa. A partir das 16H30, a bola começa a rolar para um jogo que poderá levar o clube à tão ambicionada subida de divisão.

A equipa entrará em campo levada aos ombros, não só pela cidade, mas por um distrito inteiro, com mais de 20 mil adeptos nas bancadas a vibrarem e a viverem a Académica à sua maneira. O timoneiro e treinador António Barbosa está “orgulhoso”.

“É gratificante vermos a mobilização e paixão por esta instituição. Termos tantas pessoas dá-nos um sentido de responsabilidade ainda maior, porque percebemos que as pessoas vêm por um motivo muito claro. Vamos para ganhar”, disse ontem durante a conferência de imprensa de antevisão ao desafio frente ao Trofense.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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