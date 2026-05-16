Avança venda de habitações sociais aos inquilinos

O contrato entre o município, a Figueira Domus e a Caixa Geral de Depósitos foi assinado ontem.

O programa municipal Casa Própria, que permite aos arrendatários de habitação municipal comprar a habitação, já tem entidade bancária financiadora associada. O contrato foi assinado ontem, no salão nobre dos paços do concelho, entre o Município da Figueira da Foz, a Figueira Domus e a Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Assim, a partir de agora, os inquilinos que pretendam adquirir a habitação social onde moram devem manifestar essa vontade à empresa municipal Figueira Domus e dirigirem-se ao balcão da CGD, que garante condições especiais ao empréstimo.

A soma das rendas pagas até à data da compra da habitação é abatida ao preço da casa. “É comprar uma casa a um preço muito barato”, afirmou aos jornalistas o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes, à margem da assinatura do protocolo.

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