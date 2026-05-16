Quando o correio pára

Estou à espera de uma encomenda há três semanas. Não é nada de urgente – pelo menos era isso que pensava quando fiz a compra. Mas três semanas têm o efeito curioso de transformar qualquer objeto banal numa pequena obsessão. Vai chegar hoje, amanhã? Já terá saído do armazém? O tracking não muda.

A explicação é simples: greve nos correios. Mas não é uma greve de um dia, que aqui é tudo à grande. É uma greve que se prolonga desde o final de março, com centros de distribuição bloqueados em Bruxelas e milhares de encomendas e cartas acumuladas. Em algumas zonas, nem sequer há distribuição. Na capital e na Valónia, parte do correio ficou literalmente parada.

E é aqui que a história deixa de ser sobre a minha encomenda. Porque não são só compras online, são cartões de residência, passaportes, autorizações de trabalho, documentos oficiais que permitem abrir contas bancárias, assinar contratos, começar empregos. Tudo isso depende ainda – surpreendentemente – de um sistema físico que, quando pára, paralisa muito mais do que imaginamos.

Sindicatos e a administração continuam as negociações: em causa está a adaptação da empresa ao aumento das entregas ligadas ao comércio online, com horários mais flexíveis e maior pressão sobre os trabalhadores. Entretanto, há serviços públicos a adiar prazos porque as cartas não chegam. Empresas acumulam milhares de documentos por enviar. E, mesmo com o fim da greve, fala-se em semanas para recuperar o atraso.

Vivemos num mundo digital, mas continuamos dependentes de envelopes. Achávamos que o correio era quase uma relíquia, até ao dia em que deixa de funcionar. A minha encomenda há-de chegar. Eventualmente.