Figueira da Foz

Chega quer concelho na rota dos centros de dados

15 de maio de 2026 às 09 h00
"Data center" tem um consumo elevado de energia e água | Foto DB - DR
Jot'Alves
Autor
Jot'Alves

Executivo camarário de Santana Lopes frisa que tem vindo a preparar o concelho para investimentos em novas tecnologias.

O vereador único do Chega viu ontem ser aprovada, na reunião da câmara, com os votos a favor da maioria FAP, uma proposta para o posicionamento da Figueira da Foz na corrida à instalação de centros de dados. O PS absteve-se.

O executivo camarário, contudo, ressalvou que tem estado a trabalhar no sentido de preparar o concelho para receber investimentos em novas tecnologias.

“Os centros de dados têm alto valor acrescentado”, sustentou Hugo Fresta, defendendo que o executivo camarário deve, pelo menos, “tentar preparar a Figueira da Foz” para aquele tipo de investimentos.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de maio

Água do Mondego já passa pelo dique que rebentou nos casais
15 de maio

“Esforço coletivo de muitas pessoas” tem sido fulcral na afirmação e crescimento da Mealhada
15 de maio

Homenagens e distinções no Dia da Faculdade de Farmácia da UC
15 de maio

Residência tecnológica construída no hospital da Tocha integra meios de diagnóstico aos moradores

Figueira da Foz

Concorda com a compra dos terrenos da Crigado?

Chega quer concelho na rota dos centros de dados

Festival Internacional de Papagaios regressa a Quiaios na Figueira da Foz