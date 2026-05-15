Chega quer concelho na rota dos centros de dados

Executivo camarário de Santana Lopes frisa que tem vindo a preparar o concelho para investimentos em novas tecnologias.

O vereador único do Chega viu ontem ser aprovada, na reunião da câmara, com os votos a favor da maioria FAP, uma proposta para o posicionamento da Figueira da Foz na corrida à instalação de centros de dados. O PS absteve-se.

O executivo camarário, contudo, ressalvou que tem estado a trabalhar no sentido de preparar o concelho para receber investimentos em novas tecnologias.

“Os centros de dados têm alto valor acrescentado”, sustentou Hugo Fresta, defendendo que o executivo camarário deve, pelo menos, “tentar preparar a Figueira da Foz” para aquele tipo de investimentos.

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