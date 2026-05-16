Concurso para a barragem de Girabolhos atrasou por mudanças na sua finalidade

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A ministra do Ambiente e da Energia garantiu ontem que o lançamento do concurso público para a construção da Barragem de Girabolhos será lançado até ao final deste mês de maio.

Este anúncio surge cerca de um mês e meio depois do presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado, ter afirmado que aquele organismo estava a trabalhar para que fosse lançado o mesmo concurso até ao final de março. Este atraso foi justificado pela ministra por um pedido, feito por cinco autarcas, de acrescento de finalidade que a barragem poderá ter.

“Numa reunião com os autarcas pediram-me que a barragem passe também a ter consumo para energia urbana. Para isso precisamos de dados. Alguns dos municípios já nos forneceram, mas ainda falta um município. Assim que recebermos os dados, a APA abre o concurso. Está previsto abrir o concurso este mês”, disse.

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