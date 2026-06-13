Jovem sem licença para estar em Portugal detido na Baixa de Coimbra

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Um jovem sem licença para entrar no país foi detido na passada quinta-feira, em Coimbra pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo o relatório da força de segurança, foi detido na Baixa de Coimbra um homem, de 20 anos, oriundo de um país fora do espaço Schengen, por violação da medida de interdição de entrada em território nacional.

No mesmo comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, a PSP detalha que a detenção foi efetuada pelo Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço do Comando Distrital da PSP de Coimbra, no decorrer de uma ação de fiscalização.

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