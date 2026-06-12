Caravana totalmente destruída em incêndio em Eiras

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Espaço em Eiras não estava habitável, mas era zona de passagem diária

Uma caravana ficou totalmente destruída, depois de se ter incendiado na madrugada de quinta para sexta-feira, na zona de Eiras, em Coimbra.

O alerta foi dado por volta da 01H30, na rua Coronel Júlio Velho Simão, junto à passagem de nível, numa zona sem saída.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, Paulo Serra, do Batalhão dos Sapadores de Coimbra, esclareceu que os operacionais foram alertado para a possibilidade do incêndio se poder estar “a propagar a um espaço adjacente, num terreno baldio”, mas à chegada ao local, os bombeiros conseguiram restringir o incêndio à caravana.

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