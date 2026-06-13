Coimbra

Dois detidos ameaçaram fisicamente polícias já na esquadra

13 de junho de 2026 às 07 h45
Detidos foram encaminhados para a 2.ª esquadra da PSP de Coimbra | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Dois homens, de 24 e 38 anos, ameaçaram fisicamente os polícias, já depois de detidos.

Quando abordados e submetidos a revista, os individos tinham na sua posse diversos artigos, que teriam sido furtados da viatura. Foram, então, conduzidos à 2ª Esquadra da PSP de Coimbra para se proceder às diligências inerentes ao processo.

Já no interior da esquadra, os suspeitos adotaram uma postura agressiva, injuriando e ameaçando os elementos policiais que se encontravam no local, pelo que lhes foi dada voz de detenção.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de junho

Nós o Povo…
13 de junho

Filipe Albuquerque arranca em quinto nas 24h de Le Mans
13 de junho

Época balnear começa hoje
13 de junho

SIRL assinala amanhã o centenário

Coimbra

Dois detidos ameaçaram fisicamente polícias já na esquadra

Jovem sem licença para estar em Portugal detido na Baixa de Coimbra

Caravana totalmente destruída em incêndio em Eiras