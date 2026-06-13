Dois detidos ameaçaram fisicamente polícias já na esquadra

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Dois homens, de 24 e 38 anos, ameaçaram fisicamente os polícias, já depois de detidos.

Quando abordados e submetidos a revista, os individos tinham na sua posse diversos artigos, que teriam sido furtados da viatura. Foram, então, conduzidos à 2ª Esquadra da PSP de Coimbra para se proceder às diligências inerentes ao processo.

Já no interior da esquadra, os suspeitos adotaram uma postura agressiva, injuriando e ameaçando os elementos policiais que se encontravam no local, pelo que lhes foi dada voz de detenção.

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