Coimbra

ITAP poderá integrar EPTOLIVA já no próximo ano letivo

13 de junho de 2026 às 11 h00
ITAP esteve até ao presente ano letivo na zona da Casa Branca | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A integração do ITAP na EPTOLIVA, a escola profissional da Associação para o Desenvolvimento do Ensino Profissional dos Concelhos de Tábua, Oliveira do Hospital e Arganil, poderá ocorrer a tempo do início do ano letivo 2026/2027.

A revelação foi ontem feita pelo presidente da Adeptoliva, Daniel Dinis Costa, à margem da apresentação do Epto Rodas Fest na praça 8 de Maio, em Coimbra. Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Daniel Dinis Costa frisou que a integração do ITAP já no próximo ano letivo “é possível”.

“Desde que haja decisões com os timings definidos é possível. Estamos a falar de duas escolas que estão em pleno funcionamento, ou seja, é só dar continuidade pedagógica. É preciso que tudo se conjugue para que possa ser possível, mas o processo está em andamento e esperemos que tenha um bom resultado final”, disse.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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