Coimbra

Instalações da polícia e fogos na agenda da reunião entre Abrunhosa e MAI

17 de junho de 2026 às 07 h45
Ana Abrunhosa e Luís Neves reúnem-se no próximo dia 1 de julho | Fotografia: Arquivo-Ana Catarina Ferreira
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

Luís Neves assiste à apresentação do dispositivo de combate a incêndios no Aeródromo Bissaya Barreto

As instalações da PSP e da GNR na cidade de Coimbra, assim como a época de incêndios que se aproxima estão na agenda da reunião entre Ana Abrunhosa e Luís Neves.
A presidente da autarquia reúne-se com o ministro responsável pela Administração Interna no próximo dia 1 de julho, encontro que já havia sido solicitado há algum tempo pela presidente da Câmara de Coimbra.
O DIÁRIO AS BEIRAS sabe que as instalações da PSP da Baixa da cidade vão ser alvo de análise detalhada pelas duas partes, depois de críticas de Ana Abrunhosa ao atual estado do edifício.

|Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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